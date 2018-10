Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, parla a Videolina della Nazionale: “La Nazionale è il mio chiodo fisso. Voglio arrivarci e ci punto ancora. Farò di tutto. Ma se non convoca Belotti capite che è dura anche per me. La gara col Bologna? Era solo una questione di tempo, il gol non veniva, ma lo abbiamo sempre meritato. Quella partita volevamo vincerla a tutti i costi. Quella vittoria è iniziata martedì scorso quando ci siamo ritrovati dopo la sconfitta contro l'Inter. Maran ci ha caricato perché ci ha detto che i risultati non arrivavano ma che meritavamo di ottenerli. La ripresa contro la Fiorentina? Ricordo ancora la partita dell'anno scorso, mi viene la pelle d'oca. Firenze è stata fondamentale per noi e per me che ho segnato l'undicesimo gol della stagione. Ma in questa vorrei segnarne qualcuno in più”.