Il centravanti del Cagliari, ricevendo il premio Gentleman Fair Play - Piermario Morosini, ha commentato così la scelta di insignirlo di questo riconoscimento: "Piermario quel giorno indossava la maglia della mia città e ho sempre avuto una connessione particolare con lui, questo premio suggella quella suggestione che avevo.Cagliari? È casa mia ormai, ci sono nati e ci stanno crescendo i miei figli: in 7 anni più che un progetto sportivo stiamo portando avanti un progetto di vita"."Come lo vedete, corretto, schietto ed educato. Tutti i giorni porta un buon umore che ti fa allenare bene, ci siamo affidati subito a lui e in questa stagione in particolare, siamo sicuri che ci farà vivere una bella annata""Ci ritorno davvero volentieri: ogni tanto, non vi nascondo, rivedo il video del gol e anche vederlo stasera è stata una bella emozione. Mi fa piacere per quello che fatto vivere alla città in quei due mesi, che hanno ridato la voglia di credere nel Cagliari, fiducia, come senso di appartenenza importante. Questa cosa la porterò sempre con me"."Io credo che in Serie A ormai... vincere è sempre difficile, qualsiasi avversario arriva devi giocare al massimo e cercare di fare punti sempre"."A me piace giocare, probabilmente è diventato difficile finire una partita ma io lavoro tutti i giorni per tornare quello che ero qualche anno fa. Io mi alleno al massimo e poi il mister decide quanto farmi giocare, io sono a disposizione. Andrea è un grande acquisto, speriamo di giocare alcune partite insieme e capiremo se possiamo farlo"..