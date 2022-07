Il centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha raccontato le sensazioni provate dopo la retrocessione ai microfoni di Sky Sports: "La delusione per la retrocessione è stata tanta, la Serie B è arrivata in un modo brutto che ancora non è ancora andato giù: quando retrocedi ti senti di aver sbagliato qualcosa, e io ho sentito che dovevo ridare qualcosa a questa città e a questa società, una retrocessione non poteva cancellare il legame che ho con tutto l'ambiente, non era il momento di abbandonare la barca ma semmai era quello di prenderne il timone e guidarla"