Il Cagliari pensa a Mario Balotelli per rinforzare il proprio reparto avanzato. L'ex centravanti della Nazionale, passato da poco più di un mese agli svizzeri del Sion, non sarebbe entrato in sintonia con il club elvetico tanto da meditare l'ennesimo ritorno in Italia già nel prossimo mercato di gennaio. A lui si starebbe infatti interessando il Cagliari, convinto che Supermario possa essere l'arma in più per dare l'assalto decisivo alla promozione in Serie A.



L'ipotesi, rivelata questa mattina dal Quotidiano Nazionale, è per il momento ancora tale, visto che non esisterebbe alcun tipo di trattativa tra i sardi e il Sion. Ma secondo il giornale sarebbe comunque qualcosa di più di una semplice suggestione.