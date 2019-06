Come si apprende dal Corriere dello Sport, il Cagliari è molto interessato Grégoire Defrel. Il giocatore classe 1991, dopo l’esperienza vissuta in prestito alla Sampdoria, è in procinto di rientrare alla Roma. I liguri hanno deciso di non riscattare il cartellino del giocatore, dando via libera al Cagliari interessato ad acquisire il giocatore in prestito. La palla passa dunque alla Roma che sarebbe lieta di trovare una nuova destinazione al proprio giocatore.