Cagliari: Pereiro approda alla Ternana. Verde può saltare, occhio a Ndour, gioiello del PSG

Antonio Cinus

Le strade del Cagliari e di Gaston Pereiro, almeno per il momento, si dividono. Il giocatore era ormai da tempo fuori dal progetto rossoblù, nonostante anche lo stesso Ranieri abbia provato più volte a re-inserirlo. Dopo giorni di attesa ecco il suo passaggio, in prestito, alla Ternana, club che verserà nelle casse dei sardi circa 300.000 euro per il prestito oneroso, mentre lo stipendio del giocatore sarà pagato dal club isolano.



Il d.s Bonato ora potrà quindi procedere con il primo acquisto della sessione invernali. Patti chiari ed amicizia lunga perché come promesso le entrate ci saranno solo in caso di uscite. Ecco perché la settimana che entra potrà essere decisiva per l’approdo in maglia rossoblù di Daniele Verde, giocatore in forza allo Spezia e che negli ultimi giorni si è allontanato parecchio. La società ligure ha richiesto in cambio il cartellino di Adam Obert e non più quello di Elio Capradossi, giocatore reduce da alcuni problemi fisici. Nel frattempo lo stesso Verde si sta guardando in giro e nelle ultime ore ha aperto ad ascoltare altre offerte, tra tutte quelle turche. Se una settimana fa Verde era già in casacca rossoblù, ecco che ora, tutto potrebbe sfumare, e non solo per i ritardi per la cessione di Pereiro alla Ternana.



I piani della società sarda infatti sono leggermente cambiati. Se prima la priorità era un esterno offensivo, ora il tutto si sta spostando sul centrocampo, reparto che non deve avere assolutamente nessuna lacuna. L’ultima idea, dopo il no ricevuto dall’Atalanta per Adoro, è quella di Cher Ndour, centrocampista classe 2004, attualmente di proprietà del PSG. Il ragazzo, di origini italiane, non sta trovando spazio con i francesi e vorrebbe giocare sei mesi altrove per trovare continuità e farsi notare ancora maggiormente. Ndour è un centrocampista duttile, che si adatta alla perfezione con lo schieramento tattico di mister Ranieri, visto che gioca sia nel ruolo di centrocampista centrale (soprattutto nei due mediani) che nel ruolo di mezzala nello schieramento a 3 ed eventualmente anche a 4. Su di lui c’è però da battere la concorrenza di altre squadre italiane come Sampdoria e Palermo ma i rossoblù possono fare leva sulla categoria maggiore. Il giocatore però è intenzionato a scegliere l’Italia per farsi notare anche da Mancini (attualmente è campione d’Europa con la nazionale under 19) e sceglierà la squadra che sarà capace di garantire più minuti a disposizione, anche se, è vero, la massima serie italiana fa “gola”.



C’è da dire che mancano solamente 12 giorni alla conclusione del calciomercato invernale e per questo motivo la società rossoblù dovrà accelerare i tempi. Ecco perché, oltre a Ndour del PSG, il Cagliari si sta guardando intorno ed ha bussato alla porta del Pisa per chiedere informazioni su Idrissa Touré, centrocampista tedesco classe 1998. Un giocatore più maturo rispetto al gioiellino dei francesi ma soprattutto un giocatore che potrebbe trasferirsi in Sardegna con prospettive future. Con il club toscano si sta parlando di un prestito con riscatto per la prossima stagione mentre Ndour si trasferirebbe con la formula del prestito secco. Il Cagliari vorrebbe completare un acquisto utile anche per le prossime stagioni e non puntare su quelle che potrebbero essere delle “comparse” anche se, un talento come quello di Ndour, potrebbe essere utile e fondamentale anche per pochi mesi.