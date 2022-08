Il tabellino di Cagliari-Perugia 3-2



Cagliari (4-3-3): Radunovic; Di Pardo (1’ st Zappa), Altare, Goldaniga, Obert (28’ st Carboni); Makoumbou, Viola, Lella (28’ st Deiola); Pereiro (15’ st Lapadula), Pavoletti (39’ st Kourfalidis), Luvumbo. In panchina: Aresti, Ciocci, Cavuoti, Faragò, Boccia, Tramoni, Palomba. All.: Liverani.

Perugia (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Vulikic (37’ st Angori), Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Vulic (46’ st Vano), Lisi (20’ st Di Serio), Righetti (20’ st Paz); Kouan (46’ st Ghion); Melchiorri. In panchina: Moro, Baldi, Cicioni, Giunti, Sulejmani. All.: Castori.

Arbitro: Gualtieri.

Marcatori: 2’ pt Altare (C), 32’pt Melchiorri (P), 22’ st Di Serio (P), 35’ st Lapadula (C), 44’ st Viola (C).

Ammoniti: Iannoni, Righetti, Angori. Angoli: 7-2.

Note: recupero 3' nel primo tempo e 5' nel secondo.