Andrea Petagna, attaccante del Cagliari, a DAZN ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina: “Dobbiamo rimanere uniti, come ha detto il mister. Stiamo facendo bene, ma ci manca quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Ci manca un po' il gol, ma anche un po' di esperienza, fare il fallo al momento giusto, aiutare il compagno: tutte cose che in A servono. E magari qualche errore in meno. La Fiorentina è una squadra forte, ma l'abbiamo preparata bene e giocheremo con il coltello tra i denti”.



A Sky Sport: "Stiamo abbastanza bene, anche se non al 100%. La squadra viola gioca un gran calcio, ma siamo qui per lottare e portare a casa qualcosa. Siamo all'inizio, tanti giocatori come me sono nuovi e sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, ci dobbiamo conoscere, l'importante è seguire quello che ci dice l'allenatore e faremo una grande stagione".