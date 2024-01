Cagliari: Petagna e Shomurodov in bilico mentre il Napoli pressa per Luvumbo. Intanto Capradossi e Pereiro salutano la Sardegna

Antonio Cinus

Il Cagliari di Claudio Ranieri chiude il girone di andata con 15 punti in classifica ed ora, in vista del ritorno, proverà a svoltare dando un'occhio anche al mercato. Visti i problemi in zona gol (soltanto 17 reti siglate) le maggiori operazioni potrebbero arrivare in attacco.



Pavoletti e Lapadula, ad oggi, sono gli unici due attaccanti confermati anche per la seconda parte di stagione, nonostante siano quasi sempre acciaccati. Petagna resta in bilico, anche se il suo apporto nelle ultime partite è sempre risultato fondamentale, risultando tra i migliori in campo. Chi dovrebbe lasciare la Sardegna è Eldor Shomurodov, con il prestito dalla Roma che si potrebbe interrompere a breve.

Nel frattempo c'è da risolvere il "nodo" Luvumbo, ricercato dal Napoli. I partenopei vorrebbero acquistare l'angolano già in questa sessione di mercato, soprattutto in caso di partenza imminente di Politano. Il presidente Giulini vacilla, anche perché, l'offerta, che oscilla tra i 15 e i 18 milioni fa veramente gola. Il tutto è in stand-by anche perché il giocatore è impegnato in Coppa d’Africa e ciò potrebbe far cambiare anche il suo prezzo di mercato. La situazione Luvumbo è abbastanza delicata, anche perché, i tifosi non gradirebbero certamente la partenza di uno dei giocatori più importanti della rosa. D'altra parte la sua cessione potrebbe essere fruttuosa e permetterebbe una maggiore spesa in fase d'acquisto.



La società ha però lasciato intendere che per acquistare prima bisogna vendere. Ecco perché ancora non si è ben capito se in Sardegna approderanno una o addirittura due rinforzi in attacco. Al momento i nomi più "caldi" sono quelli di Gregoire Defrel del Sassuolo (cercato da tempo dai rossoblù) e Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna che attualmente sta ben figurando con la Ternana in Serie B. Se da una parte Defrel potrebbe rappresentare l’usato sicuro, dall’altra troviamo un’incognita, in quanto Raimondo conta pochissime presenze in Serie A. Da aggiungere anche il fatto che attualmente è in prestito alla Ternana, che, per farlo andare via, dovrebbe ricevere la giusta controparte economica.



Proprio per Raimondo potrebbe nascere un intreccio di mercato. Il d.s dei rossoverdi è l’ex Cagliari Capozucca, che nelle ultime ore ha contattato la dirigenza sarda per capire con quale formula si potrà trasferire in Umbria Gaston Pereiro, ormai ai margini del progetto rossoblù. Ecco quindi quale potrebbe essere la chiave giusta, Bologna permettendo, visto che in questo caso si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo. Non solo Pereiro. Nei prossimi giorni le due società parleranno anche di Elio Capradossi, mai entrato nelle scelte di Claudio Ranieri. Per il difensore però la situazione è più "complicata" in quando bisogna sentire prima le offerte delle altre squadre che hanno bussato alla porta, ovvero Cosenza, Brescia, Cremonese e Ascoli. Pereiro e Capradossi potrebbero essere la corsia preferenziale per Raimondo.



Il Torino nel frattempo ha provato a proporre Seck al d.s Bonato, che si è preso del tempo per decidere in quanto i granata valutano solamente la cessione a titolo definitivo. Nonostante ciò in pole c'è il Palermo che da tempo insegue il giocatore. Seck non rientra infatti nei piani rossoblù ed è provvisoriamente in lista solamente perché offerto dal Toro.

Saranno giorni fondamentali per l'attacco rossoblù, una cosa però è certa, per la salvezza qualcosa cambierà e Ranieri probabilmente avrà qualche arma diversa rispetto al presente.