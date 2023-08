Il neo-attaccante del Cagliari Andrea Petagna ha rilasciato queste dichiarazioni al suo arrivo in città: "Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare e di poter lavorare con mister Ranieri. Non vedevo l'ora di andare via dal Monza, sono a disposizione e voglio lottare con la squadra per raggiungere la salvezza".