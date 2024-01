Cagliari, Petagna lancia un messaggio a Ranieri: 'Ho bisogno di giocare'

Andrea Petagna, autore di un gol nel match vinto dal Cagliari contro il Bologna, parla ai microfoni di Dazn: "Sono contento finalmente, devo ringraziare Ranieri perché mi è stato vicino fin da quando sono arrivato. Sto bene, ho voglia di dimostrare. Non ho giocato tante partite, quando ho fatto bene ho avuto continuità. Per quelle che sono le mie caratteristiche, ho bisogno di giocare per dimostrare il mio valore. Come sto gestendo il rapporto con Ranieri? Non è facile, bisogna lavorare ma ci sono anche Pavoletti e Lapadula che sono due leoni. Prendo spunto da loro per essere pronto la domenica".