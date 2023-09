Mentre la quarta giornata di Serie A si avvicina a grandi passi, per il Cagliari è tempo di presentazioni. Oggi è toccato ad Andrea Petagna, arrivato in estate dal Monza. Queste le sue parole in conferenza stampa:



CONDIZIONE - "Mi sento bene, ho avuto un problema a Bologna, ma non c'è lesione. Al momento non so se domenica potrò essere a disposizione".



PAVOLETTI - "Pavoletti? Anche per è un piacere poter giocare con uno come lui. Secondo me possiamo giocare insieme".



PERCHE' CAGLIARI - "Mi ha voluto fortemente, è bastata una telefonata di Ranieri. Spero di fare qualche goal in più rispetto allo scorso anno".