Oltre a Godin, il Cagliari ha messo sul mercato il difensore polacco Walukiewicz (classe 2000), che piace a diversi club di Serie A. Per lui il presidente Giulini chiede 10 milioni di euro.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata piacciono Pezzella della Fiorentina e Palomino dell'Atalanta.



Tuttosport scrive che il club sardo ha chiesto informazioni allo Spezia per Nzola, che piace pure all’Udinese. In uscita il colombiano Ceter è vicino alla Cremonese, Alberto Cerri interessa a Como e Middlesbrough.