: 5 di testa, uno su rigore e tutti dentro l'area.. Intanto il diretto interessato ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi."Tutto è cominciato in Coppa Italia il 12 agosto, quando feci due goal alla Carrarese… ECol Como è stato bello perché il primo in campionato, col Venezia, l'ho cercato, voluto, un gol cattivo, di testa su corner di Zortea. Radu, nell'azione precedente, mi aveva fatto una parata straordinaria. Ho sentito che il lavoro paga. Il più bello? Direi due: con la Lazio, colpo di testa bellissimo e col Monza, di piede, un gran goal. Ma sono felice di tutti quelli che hanno portato punti".

Ha uno spirito incredibile. Ho cercato di rubargli qualche segreto sui colpi di testa. Da lui ho imparato tanto, ma è anche vero che questa squadra mette tanti cross. Mi metto con Mina che mi porta via qualche uomo e pure lui salta tanto. E cerco di arrivare in terzo tempo, faccio la volpe".Pur dicendo con sincerità che il goal è tutto. Alla mia età si vuole giocare sempre. I traslochi fanno parte della vita di un professionista. Preferisco giocare sempre o fare l'attaccante di scorta in un grande club che fa le coppe?A fine stagione le parti si incontreranno, parleranno e troveranno un accordo.Chiaro che la nostra vita calcistica è una gara in cui si parte tutti alla pari e poi c’è chi la spunta".

Ha fisico, è forte in area, attacca la profondità, è completo. Spero di poter fare ancora meglio. In italia ci sono tanti attaccanti forti, una sana competizione. In Nazionale? Io do il massimo ogni giorno e gioco ogni partita come fosse l’ultima cercando di determinare.Io, Zortea e Adopo siamo venuti a Cagliari continuando, bene, un percorso di crescita. Vedremo. Chissà. Chiaro che se un giorno dovesse capitare di tornarci sarà qualcosa di speciale. Sono pur sempre bergamasco".