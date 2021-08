Cagliari-Pisa 3-1 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 27' p.t Marin (C), 36' p.t aut. Caracciolo (C), 45' p.t +4 Deiola (C), 23' s.t Masucci (P)



Assist: 45' p.t +4 Carboni (C), 23' s.t Sibilli (P)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin (32' s.t Lykogiannis), Carboni (32' s.t Ceppitelli); Zappa, Marin (45' s.t +5), Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro (41' s.t Simeone), Pavoletti (dal 41' s.t Pereiro). All. Semplici



Pisa: (4-3-2-1): Nicolas; Berra, Caracciolo, Hermannsson, Birindelli (dal 20' s.t Leverbe); De Vitis, Quaini (1's.t Marin), Gucher (16' s.t Masucci); Sibilli (36' s.t Mastinu), Marsura; Lucca (16' s.t Touré). All. D'Angelo



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo



Ammoniti: 6' s.t Zappa (C), 36' s.t Tourè (P)