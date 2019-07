Intervenuto ai microfoni ufficiali del Cagliari, Fabio Pisacane ha dichiarato: "Per me è un onore, oltre che una grande soddisfazione personale. Ricordo ancora il primo giorno quando venne a prendermi il massaggiatore. Da li in poi ho tirato fuori tanto per essere qui ancora oggi".



SULLE CESSIONI - "Sia Barella, come Padoin e Srna hanno lasciato un grande vuoto. Nicolò ha avuto un grande impatto su di noi, mentre gli altri due si sono dimostrati grandissimi professionisti, mettendo a nostra disposizione la loro grande esperienza. Sarà la società che dovrà rimpiazzarli".



SUI GIOVANI - "Devono capire che è fondamentale accettare le scelte dell’allenatore e non arrendersi mai. Con il carattere io ho ottenuto ciò che ho".