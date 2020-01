Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, parla a Il Cagliari in diretta in vista della sfida contro il Milan, in programma domani alle 15: "In settimana abbiamo preparato con cura la partita di sabato contro il Milan. Se dovessi giocare, sarebbe la prima volta per me contro Ibrahimovic. Mi piace giocare in stadi pieni contro giocatori forti, per me è una bella soddisfazione. Ho saputo vincere lo scetticismo, sembra ieri che ho esordito in A invece sono già passati quattro anni e mi manca poco per raggiungere le 100 presenze nella massima serie".