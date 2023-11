Pochi minuti prima del calcio d'inizio di Juve-Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn Matteo Prati, centrocampista rossoblù:



"Sono arrivato quando avevano già iniziato la preparazione, ero un po' in ritardo a livello fisico. Con il mister sapevamo che ci voleva un po' di tempo per ambientarmi, anche perché venivo dalla Serie B dove il livello tecnico e l'aggressività sono più bassi. Ora sto trovando continuità e sono contento. Sappiamo che la Juve ha grandi campioni e cercheranno di aggredire la partita fin a subito. Ci dobbiamo far trovare pronti".