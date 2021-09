Agli ordini del tecnico Leonardo Semplici e del suo staff, il Cagliari oggi ha eseguito inizialmente degli esercizi di attivazione, per poi concentrarsi su dei lavori specifici di forza, con l'utima parte della sessione dedicata ad una serie di partitelle giocate su campo ridotto: prime corse in rossoblù per il neo acquisto Raoul Bellanova, arrivato questa mattina al Centro sportivo assieme ad Andrea Carboni dopo gli impegni con l’U21: