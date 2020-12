Tra le caratteristiche principali dic'è la visione di gioco. L'aveva detto anche lui il giorno della presentazione con il Cagliari, oggi se ne sono accorti tutti: perché il numero otto rossoblù si è accorto prima di tutti di quel corridoio centrale che - grazie anche all'appoggio di Pavoletti - l'ha portato fino in porta. Gol decisivo per l'1-1 contro il Verona, il primo in Serie A.- Non è esattamente un bomber Razvan, che le ultime reti prima di oggi le aveva segnate il 16 maggio 2019 con la maglia dello Standard Liegi contro il Bruges: doppietta. Decisiva, anche quella volta. Mai banale Marin,. Consigli e suggerimenti, lo trattava come un figlio. Qui Marin è cresciuto totalizzando quasi 80 presenze che hanno acceso i riflettori di molti club su di lui.- Tra le società interessate c'erano anche Juve e Napoli, ma ad affondare il colpo è stato lo Standard Liegi - per circa 5 milioni di euro -: centrocampista box to box, attacca e difende. Nato come trequartista, oggi fa anche il regista. Lì in mezzo può fare qualsiasi ruolo, e dopo una stagione negativa all'Ajax si è rilanciato in Italia.- I Lancieri l'avevano individuato come sostituto di de Jong ma alla fine del campionato totalizza appena 17 presenze. Poco male, la frenata in Olanda non fermerà la sua voglia di emergere.che interrompe un digiuno lungo più di un anno. Hagi l'ha scoperto, Di Francesco se lo coccola: il Cagliari ha un tuttocampista nel mazzo, Razvan Marin è pronto a conquistare tutti.