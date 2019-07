Il Cagliari è alla ricerca dell'erede di Nicolò Barella, finito all'Inter. C'è stata una cena, nei giorni scorsi, a Madrid, tra Giulini, presidente dei sardi, e Angelici, numero 1 del Boca Juniors, nella quale si è parlato di Nahitan Nandez.



Come riporta TyC Sports, la prima offerta del Cagliari è stata rifiutata dagli Xeneizes: 15 i milioni di euro offerti dai rossoblù, con gli argentini che spingono per arrivare ai 22 della clausola. Il Cagliari, comunque, prepara una nova offerta.