Prima tegola stagionale per Claudio Ranieri. In occasione della gara amichevole di oggi contro la Roma Under 19, il tecnico del Cagliari è stato costretto a sostituire il centrocampista Marko Rog causa infortunio. L'ex calciatore del Napoli ha abbandonato il terreno di gioco al 57esimo a seguito di un contrasto di gioco.



IL COMUNICATO - In serata, il Cagliari ha pubblicato il report sulle sue condizioni fisiche. Ecco la nota: "In occasione della gara contro la Roma U19, Marko Rog è uscito dal terreno di gioco per via di una contusione alla regione posteriore del ginocchio sinistro: le condizioni del calciatore verranno monitorate dallo staff del Club".