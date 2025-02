Getty Images

Cagliari, quando torna Luvumbo: cosa fare al Fantacalcio

5 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Cagliari, andranno fatte delle valutazioni su Zito Luvumbo. L’attaccante è fermo dalla penultima settimana di dicembre, a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Un infortunio noioso che non gli ha permesso di essere presente in questo ultimo mese e mezzo per la formazione sarda. L’angolano sta tentando il recupero per la prossima giornata e, sostanzialmente, consigliamo di mantenerlo in rosa, a meno di non voler puntare su qualche scambio o su qualcuno dei nuovi acquisti a gennaio.