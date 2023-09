Boris Radunovic, portiere del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese: "E' stata una partita giocata bene da parte nostra. Peccato perché abbiamo sprecato tante occasioni ma si vedeva lo spirito buono e che volevamo vincere. Peccato non aver fatto gol. Io poi ho fatto il mio con la parata".



RISCATTO DOPO L'ULTIMA PARTITA - "Sì. Il ruolo del portiere è così. Quando sbagli si vede tutto e quando fai una parata bella è tutto facile".



CAGLIARI SPRECONE - "Come mai? Non lo sa nessuno. Facciamo gol le prossime partite, speriamo di sbloccarle".



DIFFICOLTA' MAGGIORI - "Sono arrivati tanti giocatori nuovi e ora dobbiamo trovare come giocare. Bisogna vedere un attimo. Con le settimane prossime vediamo di fare meglio".



CONCORRENZA - "E' uno stimolo? Certo".