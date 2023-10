Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria in rimonta nella gara contro il Frosinone.



PRIMA GIOIA - "Noi siamo questi, facciamo errori incredibili però questa squadra ha un cuore immenso e lo sta dimostrando anche in Serie A. Dovevamo stare più stretti, ci hanno infilato bene. Le loro giocate dalla metà campo in avanti ci hanno fatto male, ma la nostra è una squadra che non si arrende mai. Siamo riusciti a girare una partita che sembrava finita. Dobbiamo essere più determinati, per una squadra che deve salvarsi i contrasti sono fondamentali. Bisogna essere più furbi, alla prima disattenzione prendiamo gol".



SINGOLI - "Makoumbou è un bellissimo giocatore, ma si specchia ancora un po' nei tocchi. Ci lavoro tutti i giorni, piano piano gli entrerà in testa, è un ragazzo veramente interessante. Pavoletti è un ragazzo d'oro e un professionista serissimo che dà l'esempio in settimana. Lo utilizzo un po' alla Altafini, forse a torto non lo so. Quando c'è lui dobbiamo giocare nella metà campo avversaria ma da neopromossa non sempre ci riusciamo. Se riuscirò ad allungargli la carriera sarò veramente contento".