, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla sfida contro il Frosinone, in programma per domenica alle 12.30. Questi i passaggi principali della conferenza del tecnico dei sardi:"Sarà una gara importante, lo sono tutte. Affrontiamo una squadra che è in un momento d'oro. Di Francesco sta riuscendo ad attuare il suo calcio, gli sta riuscendo ciò che non gli è riuscito qui a Cagliari. In questo momento il Frosinone è la rivelazione della Serie A insieme al Lecce, bisognerà lottare fino alla fine perché sarà una partita bella, difficile e intensa"."Io non traccio mai una sola strada, poi dipende sempre da come stanno i ragazzi. Non ho un solo sistema di gioco. Il Frosinone pur giocando col 4-3-3 ha giocate differenti e quindi bisognerà pensare bene chi sta in forma, chi può subentrare. Questo spetta a me"."Lapadula deve giocare quando sta bene, è il nostro attaccante principe. Lui ci sta vicino, si sta allenando bene ma non è facile tornare subito in campo. In questo momento siamo Luvumbo-dipendenti, è vero, godiamoci questi gol che sta facendo"."Aveva iniziato molto bene nella prima partita, poi s'è fatto male al polpaccio e ha perso due settimane di lavoro. Avendo una struttura notevole sta faticando più del dovuto, ma si lavora al massimo per farlo tornare in piena forma"."Nandez è un giocatore importante per noi, trasforma la fase difensiva in offensiva. Bisognerà valutarlo bene. Mancosu in buona forma è un asso in più che mi posso giocare, finora non era in forma. L'ho messo dentro proprio perché* avevo necessità di fare quella partita, anche se non veniva da settimane di lavoro intenso. L'ho rischiato, sapevo che non aveva i 90 minuti. Questa settimana s'è allenato, ha fatto quasi tutto coi compagni, è una opzione che mi porto per la prossima partita"."Io sono sempre per i giocatori di qualità, quando starà bene cercherò sempre di giocare con lui"."Gioca Scuffet. Ma la mia fiducia su Radunovic non è cambiata per niente"."Sono rimasto molto soddisfatto per la prova, dispiaciuto per il risultato finale. E' importante che alcuni giocatori che ancora dovevano mettersi in condizione stiano arrivando alla loro migliore condizione. Mi riferisco a Jankto, a Shomurodov e anche a Mancosu".