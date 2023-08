Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Torino:



"È stata una partita positiva e sono contento per loro per come hanno giocato. Lottando come leoni contro una squadra forte nel corpo a corpo. Sono moderatamente contento, considerando anche il caldo che faceva sudare anche me che stavo fermo. Ho detto ai ragazzi di pensare solo a giocare e a divertirsi. Contro il Torino si può perdere ma bisogna giocare. Petagna? È un giocatore che abbiamo seguito molto. Vediamo se viene lui o un altro.