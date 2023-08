A due giorni dal debutto in campionato contro il Torino, l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa analizzando anche il mercato fatto finora dalla società rossoblù: "Sono pienamente soddisfatto sul mercato. Stiamo lavorando bene, tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati arriveranno. Arriveranno i due difensori e pure l’attaccante. Il mercato è difficile, è fatto di idee e per fortuna abbiamo gente che ne ha. Noi allenatori vorremmo avere già la squadra fatta, ma non è colpa della nostra società, la cosa migliore sarebbe avere delle date accorciate".