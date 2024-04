Cagliari, Ranieri: 'Atalanta squadra quasi perfetta. Lapadula gioca con un problema al tendine d'Achille'

, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con l', valido per la 31esima giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.- "Assolutamente, ma saranno tutte difficili. Anche per gli altri. Sarà una lotta molto dura, ma bella. L'Atalanta è una squadra tosta, meravigliosa, a volte perfetta: sappiamo quello che dovremo fare, li rispettiamo".- "Ha lavorato molto bene sotto l'aspetto fisico. E' a disposizione".- "E' logico che gli arbitri vengano chiamati ad un super lavoro in queste fasi finali. Molti errori sono stati attenuati dal VAR, ma credo che se tutti collaborano, l'arbitro commetterà meno errori. Gli errori ci stanno. Mi piacciono gli arbitri autorevoli, non autoritari".

- "Makoumbou non è stato benissimo, perciò è ipotizzabile tutto quanto. So che non avrebbe tenuto per tutta la gara, e l'ho cambiato. Così sarà anche nelle prossime gare con altri elementi".- "Vero, contro l'Atalanta bisognerà avere tutte le antenne dritte per captare i segnali".- "Indubbiamente, nel nostro fortino sarà fondamentale e i ragazzi si sentiranno più sicuri".- "Lapadula gioca con un problema al tendine d'Achille e dobbiamo ringraziarlo per quanto fa. Pavoletti è sotto osservazione, mentre Petagna dovrebbe rientrare la prossima settimana. Mancosu ancora non si sa, tornerà gradualmente. Luvumbo è un ragazzo che deve maturare ancora sulla capacità di ragionare, ma ha comunque già fatto passi da gigante".