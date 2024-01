Cagliari, Ranieri: 'Errori inspiegabili, dobbiamo evitarli se vogliamo rimanere in Serie A'

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino:



"Oggi avevamo un motivo fortissimo per approcciare bene, ma purtroppo abbiamo aspettato di prendere il primo gol per reagire. Se non sbaglio abbiamo fatto 25 tiri, è un peccato ma mi devo accontentare e stimolare il carattere d'oro dei miei ragazzi che non mollano mai".



CAMBIO MODULO - "All'andata avevamo fatto bene (pareggio a Torino, ndr), ma oggi trovavano sempre l'imbucata facile, allora ho messo un'altra punta e un uomo di raccordo, siamo andati meglio ma non siamo riusciti a pareggiare. Non dobbiamo prendere gol sciocchi, nel senso troppo facili per gli avversari".



VIOLA - "Sta giocando sempre, dovevo dargli per lo meno un tempo di riposo. Ha fatto un gran secondo tempo".



OFFENSIVI - "Si può giocare così solo quando si deve recuperare, dall'inizio è un po' troppo".



RIVA - "Della serata mi ha emozionato tutto. Non lo vedevamo, ma sapendo che c'era c sentivamo in qualche modo protetti. Ora siamo rappresentanti della Sardegna senza di lui, i nostri sono tifosi d'oro".



Poi a Sky: "A volte siamo troppo frenetici e concediamo qualcosa di troppo. Purtroppo sono mali congeniti, ci stiamo lavorando. Dobbiamo lavorarci se vogliamo rimanere in Serie A, perché dal punto di vista difensivo a volte facciamo degli errore che per me sono inspiegabili. Con questo spirito però lotteremo fino in fondo ed i ragazzi ce l'hanno. Io cerco di tirare fuori questa voglia di lottare e di non arrendersi mai, ho dei ragazzi magnifici che devo solo ringraziare per tutti i sacrifici che fanno. Poi è normale sbagliare, e in serie A quando fai un errore lo paghi".