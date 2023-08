Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 in casa del Torino: "Ho dei ragazzi in gamba, che hanno voglia di affermarsi. Abbiamo una buona miscela. Abbiamo giocato con personalità, dovevamo essere più pungenti ma il caldo, per noi come per loro, ha fatto da padrone. Sudavo io a stare fermo, figuriamoci i ragazzi. La difesa a tre? Ho giocatori che mi possono permettere di cambiare sistema di gioco durante le partita. Abbiamo optato per rimanere così rimanendo compatti".



Sugli attaccanti: "Si sono sacrificati e li ringrazio perché hanno fatto quello che abbiamo provato in settimana. Abbiamo cercato di non far giocare liberamente i tre difensori e non volevamo che la palla arrivasse pulita negli ultimi trenta metri dove sono pericolosi. Oristanio? E' un giocatore che mi può far pensare a diverse soluzioni. Può giocare a destra o a sinistra ma anche come prima punta e trequartista. E' un giocatore molto duttile".



Poi, ai microfoni di Dazn: "Petagna? È un giocatore che abbiamo seguito molto. Vediamo se viene lui o un altro".