Quella che appariva come una clamorosa suggestione di mercato potrebbe presto tramutarsi in realtà.



Il ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan non sarebbe infatti soltanto un'affascinante utopia bensì un'ipotesi concreta. Tanto che secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport ad Assemini sarebbe già tutto pronto per accogliere il centrocampista belga a partire dal prossimo 4 gennaio, giorno di riprese degli allenamenti dopo la sosta post-natalizia.



A convincere l'ex mezzala di Roma e Inter, oggi svincolata, a rivestire quei colori già indossato per otto stagioni in passato avrebbe contribuito in maniera determinante il neo-tecnico dei sardi Claudio Ranieri. Il tecnico romano, oltre a dare il proprio via libera alla società, avrebbe anche convinto Nainggolan dell'importanza che rivestirebbe la sua presenza nel collettivo rossoblù.