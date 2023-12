L'allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri ha dichiarato dopo la vittoria in rimonta per 2-1 col Sassuolo nel posticipo di campionato in Serie A: "Pavoletti sa che lo faccio giocare col contagocce perché così gli allungo la carriera. Ora stiamo recuperando pure Lapadula, il nostro capocannoniere nello scorso campionato. Per fortuna il Var ha annullato il loro secondo gol per fuorigioco. Sappiamo di avere dei limiti, ma se giochiamo sempre con questo spirito possiamo cercare di arrivare alla salvezza".