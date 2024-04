Grazie alle reti di Augello e Viola il Cagliari ha battuto 2-1 l'Atalanta guadagnando così tre punti punti fondamentali in ottica salvezza. I rossoblù salgono così a quota 30 punti, a 4 lunghezze di vantaggio dal Frosinone terzultimo. Al termine della partita l'allenatore del Cagliariè intervenuto a DAZN: "È stata una partita bella, iniziata male contro un'Atalanta che ha spinto subito sull'acceleratore. Abbiamo risposto colpo su colpo e non abbiamo mollato. I ragazzi hanno fatto una partita magnifica e il pubblico li ha spinti fino all'ultimo".

"Ai ragazzi avevo detto che loro erano più bravi di noi, ma che noi non saremmo dovuti essere secondi a loro per mentalità. Ora dobbiamo cancellare questa vittoria e guardare alla prossima. Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato”."Secondo me sì, non faranno passi falsi come contro di lui. Saranno concentrati".