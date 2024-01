Cagliari, Ranieri: 'Dobbiamo metterci l'elmetto e lottare. Pereiro? Sono arrabbiato con lui'

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, presenta in conferenza stampa la sfida con il Bologna, valida per la 20ª giornata di ritorno della Serie A: le sue dichiarazioni.



INFERMERIA - "A parte i soliti noti, gli altri stanno bene. Leggero affaticamento per Desogus, ma viene con noi".



BOLOGNA - "Ottima squadra che ha nove punti in più rispetto all'anno passato. E' la squadra terza nei passaggi verticali, segno che vuole addormentarti per poi colpirti. E' quinta per possesso sulla metà campo avversario, significa che vuole venirti a prendere alto. Dobbiamo stare attenti e migliorare. Abbiamo preso troppi goal, se non miglioriamo non ce la faremo a mantenere la categoria".



CAMPIONATO DI LIVELLO NON ALTO CONSIDERANDO I PUNTI FATTI? - "Nessuno può essere sicuro di essere salvo al termine del girone di andata. Sarà una lotta senza quartiere. Sappiamo che non possiamo fare mercato se non cediamo prima qualcuno. Dovremo, perciò, mettere l'elmetto e lottare".



PETAGNA E PAVOLETTI - "Possono giocare assieme, ma ho ancora tempo per valutare".



POSSIBILE TROVARE COMPATTEZZA NONOSTANTE LE DIFFICOLTA' SUL MERCATO? - "Solo ed esclusivamente con il lavoro, parlando con i ragazzi e dicendo dove devono migliorare. Se riesci ad entrare nella loro testa, puoi ottenere risultati".



ZIRKZEE ASSENTE - "E' un giocatore che mi piace tantissimo. Complimenti a chi lo ha consegnato a Motta".



DESOGUS E PEREIRO IN CAMPO? - "Desogus l'ho visto solo in infermeria. Pereiro non so se rimarrà o meno. Dipende da lui, chi vuol restare io sono contento perché sono tutti bravi ragazzi. Con lui sono arrabbiato perché è un bravissimo giocatore, ma ha dei ritmi troppo lenti per la Serie A. Devo trovare la partita adatta per farlo giocare".



LA PARTITA DI LECCE - "A mio avviso è stata una buona partita, ma siamo caduti nuovamente in un errore di concentrazione".



NANDEZ PIU' ALTO SENZA LUVUMBO E ORISTANIO? - "Assolutamente sì. Da sempre tutto ed è sempre a disposizione. Si carica la squadra sempre sulle spalle. A volte è troppo poco tattico".



LE SCADENZE DI CONTRATTO - "Preoccupato? Sto pensando al Bologna. Non posso pensare a cosa succederà tra 5 mesi. Devo pensare alla salvezza di questa squadra, nient'altro".



QUANTO PESA L'EMERGENZA INFORTUNI? - "E' ovvio che peserà. Condiziona inevitabilmente le tue scelte, a cominciare dalla formazione iniziale".