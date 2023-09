Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Milan: "Ogni partita proviamo a battere l'avversario sapendo che non è facile ma non ci tiriamo indietro. Di fronte avremo tanti campioni, cercheremo di fare la nostra partita. Finora ci è mancato un po' di mestiere e anche il contributo degli attaccanti che stiamo recuperando piano piano, però non ci piangiamo addosso. Sono contento della rosa che ho a disposizione. Petagna? Non può essere al top, giocando acquisirà minuti per entrare in forma".