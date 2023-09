Intervenuto a Sky prima della gara contro l'Udinese, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato così:



"Giochiamo a tre dietro, voglio giocare con Prati perché l'ho visto bene dal ritorno dalla Nazionale Under 21 e voglio vedere gli altri ragazzi come riescono ad aiutarlo e come lui riesce ad aiutare noi".



ERRORI DA NON FARE - "Quelli di concentrazione perché abbiamo preso il primo gol a Bologna su un fallo laterale mentre stavamo discutendo con l'arbitro. E poi siamo stati poco mentalmente aggressivi. Deve essere la nostra forza che ci mantenga in A".