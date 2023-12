Intervenuto ai microfoni di Dazn, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari ha parlato prima della gara contro il Verona: "Io vorrei che questa squadra si esprimesse come sa fare, è una partita delicata e importante per entrambi i gruppi. Sarà una lotta fino in fondo con tutte le squadre. Non è importante fare festa adesso, è importante festeggiare alla fine".