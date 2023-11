Intervenuto ai microfoni di Dazn, Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato così dopo il pareggio col Monza: "Ho fatto i complimenti al direttore di gara, mi è piaciuta la sua direzione di gara. Abbiamo colto un buon punto, siamo stati pericolosi con i calci da fermo. Il Monza ha fatto gol su calcio d'angolo, hanno preso un palo e una traversa, pure noi potevamo vincere con Lapadula. Quando non si riesce a vincere è importante non perdere. A inizio campionato le prime otto erano terribili, ora siamo rodati e sappiamo che ci sarà da lottare ogni domenica come stiamo facendo. Ci dobbiamo salvare, anche all'ultimo secondo dell'ultima gara così ci siamo arrivati. Abbiamo giocato bene, squadra compatta, va bene così. Petagna è un punto di riferimento molto importante, ha lottato tra Caldirola e D'Ambrosio e ci ha permesso di prendere campo. Contatti con il Monza? Sì, solo un pour parler, poi hanno fatto la scelta giusta (ride, ndr)".