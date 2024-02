Cagliari, Ranieri: 'Ho detto ai giocatori che mi sarei dimesso, si sono opposti'

Il Cagliari affronta l'Udinese nella 25esima giornata di Serie A e lo fa in una situazione complicata: i sardi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, che lo hanno fatto scivolare al penultimo posto con soli 18 punti conquistati.



Il tecnico dei rossoblù, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita: "Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschock. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremmo dovuto lottare, ho detto: 'Va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione'. Poi i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro e oggi, infatti, si tratterranno qui".



LA PARTITA - "Sarà molto difficile. Loro hanno battuto una grande. Cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato positivo".



SI PUO' PROVARE AD ESSERE PIU' PROPOSITIVI? - "Meno difensivi? Difficile esserlo, se siamo tra le squadre che tirano di più in porta. Semmai non la centriamo. A volte per la smania di voler fare bene non riusciamo a condurre le partite. Temo che stiamo perdendo la bussola. i ragazzi sbagliano nell'avere troppo amore per la squadra, dimenticano l'equilibrio. Non dobbiamo scoprirci. Quest'anno non possiamo permetterci di esagerare con la generosità, quel di più che potevamo permetterci in Serie B, nella massima serie no".



GAETANO E LUVUMBO - "Gaetano ha ottima velocità di idee ed esecuzione, può esserci utile. Luvumbo ci dà imprevedibilità".



INFERMERIA - "A breve torna a disposizione Oristanio".



UDINESE - "E' una squadra fisica, che gioca molto in verticale. E' in salute e vedremo quanto saremo in salute noi".



COME STA RANIERI - "Bene. Credo che in pochi, dopo la partita di domenica, avrebbero avuto il sostegno dei propri giocatori. Ero veramente giù, ma loro mi hanno caricato, mi hanno detto che avremo dovuto lottare insieme".



PIAZZA CONVINTA CHE CI SI POSSA SALVARE SOLO CON RANIERI - "Non può che farmi piacere, i tifosi sono eccezionali e ci sono sempre stati vicini".



PRATI - "Sta bene, è un esordiente e può vivere momenti di calo".



CONFRONTO CON IL PRESIDENTE - "No, non ce n'è bisogno".



SULEMANA - "Sta bene, ma non ha i 90 minuti. All'inizio della stagione ci ha fatto vedere grandi cose, poi è arrivato l'infortunio nel suo momento migliore. Sta migliorando, lo aspetto a braccia aperte".