Cagliari, Ranieri: 'Il Frosinone ha meritato, noi però non ci disperiamo'

"Noi ci siamo abbassati troppo, eravamo senza Oristano e Luvumbo. Il Frosinone nel secondo tempo ha meritato di vincere". Così ha parlato Claudio Ranieri al termine di Frosinone-Cagliari, vinta dagli uomini di Di Francesco per 3-1. Il tecnico dei sardi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. "Dopo parlerò coi miei centrocampisti, avevamo detto di stare alti per supportare Petagna.probabilmente hanno visto che eravamo in difficoltà e si sono abbassati, non credo fosse un problema fisico. Non ci disperiamo per questa sconfitta, come non ci saremmo vantati se avessimo vinto. Nella ripresa il Frosinone ha messo un centrocampista davanti alla nostra difesa. Bravi, niente da dire. Bravi anche a Scuffet e Turati".