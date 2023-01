Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato anche di mercato: "Il mercato di gennaio è sempre un terno al lotto, è difficoltoso, non sempre si può fare quello che si vuole. E il discorso è generico, non vale solo per il Cagliari. Come modulo possiamo variare, quel che mi interessa è vedere il senso di appartenenza alla maglia".