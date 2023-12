, tecnico del, presenta in conferenza stampa la trasferta di Napoli: le sue dichiarazioni.- "Ricordando i primi 15 minuti, così resettiamo immediatamente. Ogni partita fa storia a sé, andiamo sul campo dei campioni d'Italia, una squadra di grandi campioni. Sono contento per Mazzarri che è tornato in quella città. Andremo a fare la nostra partita".- "Io dico subito di entrare in partita, senza tanti fronzoli. Non vorrei quelle partenze a rilento ma capitano e i ragazzi devono essere più concentrati nei primi minuti".- "Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all'ora, sennò non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto".- "Difficile dirlo, ero convinto di aver messo la formazione giusta ma quando ho visto che non riuscivamo a difendere e offendere ho cambiato, mettendo il rombo. Non mi aspettavo che non riuscissimo a incidere, poi ci bucavano centralmente e sugli esterni. Non era la prima volta che giocavamo con il 4-4-1-1, ma nessuno era riuscito a metterci in difficoltà come il Sassuolo. Complimenti a loro".- "Oggi si è allenato a parte. Domani valuterò con il dottore. Lui dice di stare sempre bene, ma non glielo chiedo neanche più".- "È un giocatore di classe superiore, prima o poi lo metterò dentro".- "Sta bene ma può ancora migliorare. L'ho preso perché credo in lui. Deve dare ancora il suo meglio e ha ampi margini di miglioramenti a Cagliari. Ci sono poi Petagna, Prati, Sulemana che stanno facendo la loro parte. Quest'ultimo è un ragazzino, farà bene. I due difensori poi sono bravi, vedrete che staranno 10 anni a Cagliari".- "A parte Lapadula e Capradossi, oltre a Rog, stanno tutti bene".- "Può giocare dal 1'? Altafini ogni tanto giocava dal primo minuto".- "I ragazzi sanno interpretare tutti i sistemi di gioco, l'importante è far rendere al meglio tutti i giocatori".- "Sappiamo che non raggiungeremo mai il cleen sheet (ride ndr). Scuffet è importante e ha fatto una grande parata sullo 0-0. Ho due portieri ottimi, Boris ha iniziato con nervosismo ma anche lui è un gran portiere. Sono tranquillo con questi due estremi difensori".- "Avevano lo scudetto sulle maglie. Ci attacchiamo a tutto. Me la ricordo bene quella partita".- "Una città meravigliosa con tifosi incredibili. Ho ancora tanti amici là, posso solo parlare bene di Napoli e dei napoletani".- "Abbiamo avuto una boccata d'ossigeno, ma non la guardo".- "Me lo auguro che la vittoria di dia consapevolezza. Dobbiamo però essere super concentrati, le lacune si colmano con gli allenamenti e con l'aiuto reciproco sotto il profilo della concentrazione".