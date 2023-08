Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Torino: "Prima di tutto un pensiero su mister Mazzone: una persona stupenda, mi ha fatto lui capitano a Catanzaro e ho ricordi magnifici. Mi unisco in punta di piedi alla famiglia in cordiglio. Cagliari è stato il mio trampolino di lancio. Aver fatto tanti anni Serie C, B e A mi ha permesso di capire che avrei fatto l'allenatore. Ed eccomi di nuovo a Cagliari. E' un rapporto bellissimo che però deve concludersi con la salvezza".