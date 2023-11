L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato a Radio 1 del momento dell'Italia e del suo inizio di stagione con i rossoblù. Di seguito le dichiarazioni:



UCRAINA-ITALIA - "Credo che Spalletti abbia ricreato l'ambiente giusto, la squadra sta giocando bene, giocano tutti come un unico uomo, tutti in movimento, sempre tutti disponibili a farsi vedere, ad attaccare, a pressare. Sarà, quindi, una partita molto importante, decisiva naturalmente, ma io sono fiducioso".



TANTI STRANIERI IN ITALIA - "Il livello tecnico delle Nazionali europee si sta abbassando a causa dell'abbondante presenza di stranieri nelle squadre di club? Sicuramente, se parliamo dell'Italia, il fatto che giochino tantissimi stranieri, chiude un pò di porte per i giovani che potrebbero essere validi. Però mi sembra che ci siano buonissimi giocatori e vediamo.... A noi quello che manca è un po' l'attacco, credo che Scamacca, Raspadori, Immobile, tutti quelli che stiamo mettendo, possano fare la loro parte. E' logico che vanno aiutati dai centrocampisti, dai difensori, ma mi sembra che siamo sulla strada buona".



CAGLIARI - "Possiamo giocarci la salvezza? Io credo di sì, l'ho detto dall'inizio, partiremo con l'handicap perché abbiamo avuto un inizio di campionato da far tremare i polsi, perché giocavamo con le prime otto del campionato scorso, era logico avere pochissimi punti. Adesso vogliamo lottare fino in fondo e io credo che fino in fondo arriveremo. Poi ci vuole sempre quel pizzico di fortuna in più".