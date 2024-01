Cagliari, Ranieri: 'La nostra missione è non subire gol'

Intervistato da Sky Sport, Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato così: "Vincere fa sempre bene, il Frosinone gioca bene, con gamba, geometrie e velocità, non riesce a vincere come nel girone d'andata ma gioca benissimo. Li rispettiamo e cercheremo di fare la nostra partita. Dobbiamo eliminare il fatto di subire gol, la nostra missione di oggi è questa. Difesa a tre o quattro cambia poco. De Rossi? Sono contento anche anche lui, come me e Mazzone sia riuscito a salire quelle tre scalette da allenatore della Roma da romano e romanista".