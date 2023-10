Il Cagliari esce sconfitto dalla sfida con la Roma. Dopo l'1-4 dell'Unipol Domus, il tecnico dei sardi Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



PARTITA - "Avevamo anche iniziato discretamente bene, abbiamo avuto una prima palla con Petagna. Poi hanno fatto i due gol e la partita è cambiata, la Roma è una squadra con un motore che non finisce più. Per noi è stato difficile questo inizio di campionato. Abbiamo incontrato 5 grandi squadre, 3 di media/alta classifica. Adesso dobbiamo iniziare il nostro campionato. Siamo gli ultimi arrivati in Serie A e dobbiamo ripartire da oggi."



MOMENTO DIFFICILE - "Tutti dobbiamo dare quel qualcosa in più perché se no non ce la facciamo. Iniziando da me, cercando di spronarli ancora di più. Il pubblico capisce che siamo dove dobbiamo stare. Arriveranno altre libecciate, ma non dobbiamo mollare il timone e la rotta, nonostante siamo in piena burrasca. Ci sono dei deficit che le grandi squadre ti fanno notare."



SALERNITANA E FROSINONE - "Due partite importantissime, per noi come per loro. Spero che non si veda il divario che si è visto con le squadre che abbiamo incontrato fino ad ora."