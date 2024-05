Cagliari, Ranieri: 'La sconfitta contro il Genoa una doccia fredda, ci voleva. Lapadula sta meglio'

Scontro diretto per la salvezza, nella 35esima giornata di Serie A ilaffronta il Lecce (domenica 5 maggio 2024, ore 12.30)., allenatore dei sardi, presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.SITUAZIONE IN FORTUNATI - "Stanno recuperando. Alcuni hanno ripreso solo oggi, domani vedrò. Nandez, Dossena ed Oristanio stanno un pochino meglio, Mina un po' meno".- "E' stata una doccia gelata. Ci voleva, perché dopo una serie di partite belle, l'avversario ci ha mangiati. Contro il Lecce sarà una gara stile Verona, avversario molto difficile da affrontare".

- "Ho detto che si può perdere, ma è il momento di dare il nostro meglio perché manca poco alla fine".- "Ci è mancato tanto".- "Sta recuperando, anche Pavoletti. Pure Mancosu sta ricominciando a correre, sono tutti flash positivi".- "Ci sono avversari che giocano in maniera determinata. Il Lecce ha vinto più duelli individuali in Serie A, è una squadra intraprendente. Ci saranno difficoltà e cercherà di vincere, così come è stato contro il Verona".

- "Ora giocano con il 4-4-2, prima con tre punte. I giocatori si aiutano a vicenda e Gotti ha dato serenità. Tra le squadre che lottano per la salvezza è quella che ha fatto più punti nelle ultime giornate".- "Avevo anche altri elementi che avevo visto bene, ho fatto scelte per centellinare gli sforzi. Non avrei voluto far giocare Nandez perché aveva la febbre, ogni scelta è stata soppesata".- "Che nei cinque campionati maggiori avrò fatto bene, che sono riuscito a portare tanta gente allo stadio. Di sicuro faccio i miei errori, spero di farne sempre meno".

- "Sta sempre meglio, oggi ha fatto un ottimo allenamento. Più giocatori ho a disposizione, meno opportunità ho di sbagliare. Quando non stanno bene si notano di più le discrepanze".- "Probabile, ma non è da scartare anche quella a tre".