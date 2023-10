Nel prepartita della sfida tra Cagliari e Frosinone, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:



FROSINONE - "Il Frosinone è in una ottima forma psicofisica, è una squadra ben allenata che gioca a memoria. Dobbiamo fare una partita perfetta, con l'aiuto del nostro pubblico. La squadra sta in una bolla, vive solo per fare bene la domenica".



UMORE DELLO SPOGLIATOIO - "Le polemiche non ci toccano. Devo tirare fuori il Cagliari dalle sabbie mobili e ho bisogno di gente che crede nella salvezza, l'importante è dare tutto in allenamento".



LUVUMBO - "Piano piano sta migliorando, deve fare ancora tanta strada, ma i presupposti ci sono".