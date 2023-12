Il Cagliari si arrende sul campo del Napoli, concedendo 2 gol ai partenopei. Nel post partita Claudio Ranieri, tecnico dei sardi, è intervenuto a Dazn. Queste le sue parole:



LA PARTITA - "Quando ci sono dei campioni possono risolvere le partite, complimenti a loro. Nel momento migliore nostro hanno fatto due gol, peccato perché stiamo migliorando e dobbiamo continuare così".



MOMENTO DEL CAGLIARI - "Sapevamo di essere in ritardo, avevamo tanti giocatori in ritardo di preparazione. La volontà e la forza dei miei giocatori è quella di salvarsi, il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra".



CAMBIO DI MODULO NEL 2° TEMPO - "Le loro mezzali si inserivano e non riuscivamo a coprire Augello, nel secondo tempo abbiamo fatto buone trame di gioco avendo occasioni simpatiche per fare gol."



PAVOLETTI CAPITANO - "Significa tanto, ho diversi capitani, Mancosu, Viola e Lapadula sono altri leader positivi e questo per un allenatore è molto importante. Sono un allenatore fortunato perché portano dietro i compagni".



LUVUMBO DALLA PANCHINA - "Meglio da subentrato perché se devo dare scintille ho lui e Oristanio che possono accendere la miccia. Lui arriva fresco quando gli avversari sono stanchi, sono giocatori che ci stanno dando delle soddisfazioni".